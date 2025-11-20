Son Mühür- CHP'nin gölge kabinesinde Enerji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Deniz Yavuzyılmaz, geçtiğimiz Temmuz ayında Kuzey Irak petrolüyle ilgili olarak Uluslararası Tahkşm Mahkemesi'nin kararını paylaşmıştı.

Türkiye'nin 1 milyar 471 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalacağını öne süren Yavuzyılmaz, söz konusu belgeleri ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum'' notuyla paylaşmıştı.

CHP'li Yavuzyılmaz hakkında söz konusu paylaşımı nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayınlama suçuyla fezleke hazırlandığı ortaya çıktı.

Ceza gerçeğini değiştirmiyor...



Meclis'e dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezlekeyi değerlendiren Deniz Yavuzyılmaz,

''Dokunulmazlığımın kaldırılması talebiyle Meclise gönderilen fezleke hakkında;

Türkiye-Irak ham petrol boru hattında yapılan usulsüz petrol taşımasıyla ilgili Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin verdiği 277 sayfalık ‘Nihai Kararı’ ortaya çıkardığım için hakkımda fezleke düzenlenmiş.

Bu fezleke, AKP’nin usulsüzlükleri nedeniyle, Tahkim’de, Türkiye’nin aleyhine, 1 Milyar 471 Milyon Dolar cezaya hükmedildiği gerçeğini değiştirmiyor.

Söyledim, söylemeye devam ediyorum

Bu ceza tutarını, bu cezaya sebep olan Tayyip Erdoğan ve sorumlu üst düzey AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz!

Konunun peşini bırakmayacağım!'' mesajı verdi.