Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Akdeniz bölgesinde orta büyüklükte bir sarsıntı kaydedildi. Bugün (21 Kasım 2025) Türkiye saatiyle sabah 08:18:47'de meydana gelen depremin büyüklüğü, yerel büyüklük ölçeği (Ml) cinsinden 3.5 olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü, coğrafi koordinatlar olarak 34.80222 Kuzey Enlemi ve 23.52139 Doğu Boylamında yer alıyor. Bu koordinatlar, sarsıntının Girit Adası'nın güneybatı açıklarında, denizin derinliklerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Sarsıntının derinliği ve etkisi

AFAD verileri, depremin deniz tabanının sadece 6.24 kilometre altında meydana geldiğini belirtiyor. Sığ depremler kategorisine giren bu derinlik, sarsıntının yüzeye yakın olduğunu ifade eder.

Büyüklüğü 3.5 olan depremler, genellikle bulundukları bölgede hafifçe hissedilebilir, ancak deniz açıklarında ve yerleşim yerlerinden uzakta meydana geldiği için büyük çaplı bir etki veya hasara yol açması beklenmiyor. Bölgesel sismik hareketliliğin bir parçası olarak değerlendirilen bu sarsıntı, herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığına dair anlık takip amacıyla yetkililer tarafından izlenmeye devam edildi.