Son Mühür - Verizon CEO’su Dan Schulman, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve şirketin pazardaki liderliğini güçlendirmek için değişim ve gelişimin şart olduğunu vurguladı. Schulman, şirketin mevcut mali yapısının müşterilere sunulan değer teklifine yatırım yapma kapasitesini sınırladığını belirterek, tüm organizasyonun müşterilere en iyi hizmeti sunma odaklı şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Teknolojideki ve ekonomideki değişimler...

Şirketin operasyonlarını basitleştirmesi gerektiğini belirten Schulman, 13 binden fazla çalışanı işten çıkarmaya başlayacaklarını ve dış kaynak ile diğer dış iş gücü maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaklarını açıkladı. Schulman, teknolojideki ve ekonomik değişimlerin tüm sektörlerde iş gücünü etkilediğine de dikkat çekti.