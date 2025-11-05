Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın kesinleşmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Tunç, kararın yargı süreci açısından yeni bir aşama başlattığını belirtti.

AİHM kararı kesinleşti

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM Büyük Dairesi’nin Adalet Bakanlığının yaptığı itirazı reddettiğini söyledi. Tunç, “Büyük Daire yapılan itirazı kabul etmedi ve Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin başvurması halinde yargı gerekli değerlendirmeyi yapacak. Süreci hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

“Tahliyesi hayırlara vesile olur”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bahçeli, “Hukuki süreç tamamlanmıştır. Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır süren tutukluluk

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı. Demirtaş, kamuoyunda “6-8 Ekim Olayları” olarak bilinen süreçle ilgili davada 42 yıl hapis cezası almıştı. Aynı davada yargılanan Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

“Tutukluluk hukuki açıdan sorunlu”

Demirtaş’ın tutukluluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmış, AİHM 2. Dairesi 8 Temmuz’da açıkladığı kararında Kobani davasındaki tutukluluğu hukuki açıdan sorunlu bulmuştu. Mahkeme 7 Ekim’de de ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

Bakanlığın itirazı reddedildi

Adalet Bakanlığı, 8 Ekim’de kararın yeniden değerlendirilmesi için dosyanın Büyük Daire’de görüşülmesini talep etmiş ancak bu başvuru reddedilmişti. Bu gelişmenin ardından Demirtaş’ın avukatları tahliye başvurusu yaptı.