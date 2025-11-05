Son Mühür- Sonhaber.eu’nun aktardığı bilgilere göre, Stiftung Warentest uzmanları laboratuvar ortamında inceledikleri şurupların çoğunun bilimsel açıdan kanıtlanmış bir etkisinin bulunmadığını belirtti. Raporda, bazı ürünlerin etkisinin “ılık su içmekle neredeyse aynı seviyede” olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar, “Bu ilaçların öksürüğü azalttığına ya da hastalığın süresini kısalttığına dair güçlü bulgular yok. Ancak en azından zararlı olduklarına ilişkin bir tespit de bulunmuyor” değerlendirmesini yaptı.

Mağaza markaları da düşük puan aldı

İncelemede dm ve Rossmann gibi zincir mağazaların popüler öksürük şurupları da düşük değerlendirme sonucu aldı. Test edilen ürünler arasında:

Tetesept Kids Hustensaft

Klosterfrau Reizhusten

Bronchicum Thymian

gibi Almanya’da yaygın olarak kullanılan markalar da yer aldı.

Bitkisel ürünlerde tablo değişmedi

Bitkisel içerikli öksürük şurupları da testten geçer not alamadı. Efeu (sarmaşık), sinir otu (spitzwegerich) ve İzlanda yosunu içeren ürünlerin belirgin bir fayda göstermediği aktarıldı.

Sadece kekik + sarmaşık (thymian + efeu) ve kekik + çuha çiçeği (thymian + primel) bileşimlerinin balgamlı öksürüklerde “sınırlı düzeyde etkili” olabileceği ifade edildi.

Uzmanlardan doğal yöntem uyarısı

Warentest uzmanları, öksürüğe karşı pahalı ilaçlar yerine basit ev yöntemlerinin çok daha etkili olabileceğini vurguladı. Öneriler arasında:

Bol su tüketmek

Temiz havada bulunmak

Yeterli dinlenmek

Gece yatmadan bir kaşık bal almak

gibi yöntemler yer aldı.

Uzmanlara göre öksürük, vücudun kendini temizleme ve iyileştirme süreçlerinin doğal bir parçası. Bu nedenle çoğu durumda destekleyici doğal yöntemlerin yeterli olabileceği ifade edildi.

Ne zaman doktora gidilmeli?

Raporda, öksürüğün bir haftadan uzun sürmesi, ateş eşlik etmesi veya balgamlı hale gelmesi durumunda mutlaka doktora başvurulması gerektiği vurgulandı. Bu uyarının özellikle çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için büyük önem taşıdığı belirtildi.