Son Mühür - Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada adı geçen Başkan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı bildirildi.

Gündemi değerlendirdi

TGRT Haber ekranlarında canlı yayına konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemin sıcak başlıklarına dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, belediyelere yönelik hukuki süreçlerden yasa dışı bahis operasyonlarına, uyuşturucuyla mücadeleden rafa kaldırılmayan faili meçhul dosyalara kadar pek çok önemli konuda değerlendirmeler yaptı. Konuşmasında soruşturmaların seyrine dair çarpıcı detaylar paylaşan Gürlek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yürütülen işlemler çerçevesinde "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak ifade verdiklerini duyurdu.

Böcek ve Yalım'dan etkin pişmanlık beyanı

Akın Gürlek, Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'le ilgili gelişmeyi şu ifadelerle açıkladı:

"Özkan Yalım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Gökhan Böcek’in de etkin pişmanlık beyanları alındı."