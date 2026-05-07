Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, KüçükÇiftlik Park’ta vereceği dev konserle sevenleriyle yeniden bir araya gelecek. İlk buluşmanın biletlerinin dakikalar içinde tükenmesi, ikinci konser beklentisini zirveye taşırken organizasyon firmasından beklenen duyuru geldi. Müzikseverler "Şebnem Ferah ikinci konser biletleri ne zaman çıkacak?" ve " Şebnem Ferah ikinci konseri hangi tarihte?" gibi sorulara yanıt ararken, 27 Haziran gecesine dair tüm program netleşti. İşte bilet satış saatinden konser alanına kadar merak edilen tüm ayrıntılar...

ŞEBNEM FERAH İKİNCİ KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Şebnem Ferah’ın İstanbul’daki ikinci büyük buluşması 27 Haziran'da olacak. Konsere İstanbul’un popüler etkinlik mekanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park’ın ev sahipliği yapacak. Yaz sezonunun en iddialı etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser için hazırlıklar devam ederken, Şebnem Ferah hayranları şimdiden bilet alma telaşına kapıldı.

ŞEBNEM FERAH İKİNCİ KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şebnem Şebnem Ferah’ın ikinci İstanbul konseri için biletler henüz genel satışa sunulmadı. Konser biletleri 8 Mayıs Cuma günü saat 15.00 itibarıyla Bubilet platformu üzerinden satışa açılacak. İlk konserde yaşanan yoğunluk ve biletlerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle, ikinci konser biletlerinin de satışa çıktığı ilk andan itibaren büyük ilgi görmesi bekleniyor. Takipçilerin, biletlerini temin etmek için belirtilen gün ve saatte dijital platformları yakından takip etmesi öneriliyor.