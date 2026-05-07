Sosyal medya devi Instagram, sahte profillere ve inaktif hesaplara karşı 2026 yılının en kapsamlı denetimini gerçekleştirdi. Yapay zeka destekli sistemlerle tespit edilen bot hesapların silinmesi, hem global hem de yerel düzeyde dengeleri değiştirdi. Kullanıcılar sabah uyandıklarında karşılaştıkları manzara karşısında "Instagram takipçi sayım neden düştü?" ve "Instagram bot temizliği mi yaptı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

INSTAGRAM BOT HESAPLARI SİLDİ Mİ VE TAKİPÇİLER NEDEN DÜŞTÜ?

Instagram, platformdaki etkileşim kalitesini korumak amacıyla belirli aralıklarla yaptığı "temizlik" işlemlerine bir yenisini ekledi. Meta'dan yapılan açıklamalar doğrultusunda, reklam ekosistemindeki verilerin doğruluğunu sarsan sahte hesaplar ve uzun süredir kullanılmayan inaktif profiller sistemden tamamen temizlendi. Öte yandan 13 yaş altı oldupu tespit edilen ve yaş doğrulaması yapmayan kullanıcıların da hesapları kapatıldı.

HANGİ ÜNLÜ KAÇ TAKİPÇİ KAYBETTİ? LİSTEDE KİMLER VAR?

Yapılan bu büyük temizlikten en çok etkilenenler ise milyonlarca takipçisi olan dünya yıldızları ve yerli isimler oldu. Özellikle reklam anlaşmalarında temel kriter olan takipçi sayılarındaki ani düşüş sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte son denetim sonrası takipçi sayıları azalan o isimler:

Kylie Jenner: 15 milyon takipçi kaybı

Cristiano Ronaldo: 8 milyon takipçi kaybı

Selena Gomez: 6 milyon takipçi kaybı

Ariana Grande: 6 milyon takipçi kaybı

Taylor Swift: 4 milyon takipçi kaybı

Demet Özdemir: 400 bin takipçi kaybı

Burak Deniz: 100 bin takipçi kaybı

Çağatay Ulusoy: 100 bin takipçi kaybı

Pınar Deniz: 100 bin takipçi kaybı