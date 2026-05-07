Türkiye savunma sanayii alanında önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi`nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan 203 yeni ürün sergileniyor. Fuarın en dikkat çeken başlıklarından biri ise, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı oldu.

Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret!

CHP lideri Özgür Özel, SAHA 2026 Fuarı'na ziyarette bulundu. CHP lideri Özgür Özel'e; Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve beraberindeki heyet eşlik etti. Özel, TUSAŞ standına ziyaret gerçekleştirerek GÖKBEY helikopterini yakından inceledi. Yetkililerden bilgi de alan Özel, “Yıldırımhan”ı da yakından inceledi. Yıldırımhan'ın önüne geçen Özel aynı zamanda gazetecilere poz vermeyi de unutmadı.

"Hepsine minnettarız!"

Fuar kapsamında açıklamalarda bulunan Özel, "Bugün SAHA fuarını gezdik. Öncelikle, bugün burada kıymetli iki saat geçirdik. Gördüklerimizden ve duyduklarımızdan büyük memnuniyet duyduk. Bir yandan KAAN'ı gördük, bir yandan Akıncı'yı gördük. Bir yandan ALTAY tankını ziyaret ettik. Bir taraftan gençlerimizin uzayla ilgili geliştirmeye yönelik projelerini gördük, beklentilerini dinledik. Yaşadığımız son birkaç yıl dünyaya birçok şey öğretti. Hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'da yaşananlar en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu ifade etti. İçeride, 2 yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimiz ile ilgili bilgi aldık. Bu Türkiye'nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün, yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda, Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz. Burada kim ne emek veriyorsa; ama sermaye olarak, ama sabahlara kadar çalışarak, savunma sanayii için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız." dedi.

KAAN'a özel parantez!

Milli Muharip Uçak KAAN'a ayrı bir parantez de açan Özel, "KAAN'ın yerli, milli motoruyla uçacağı günü 4 gözle bekliyoruz. Bunu destekliyoruz sonuna kadar. Önemli olan KAAN'ın o iki motor takıldığında uçabilen durumda olmasıdır. Ama bir yandan da KAAN'ın motorunun hızla yerli ve milli bir şekilde üretilmesi lazım. Biz bu hedefin sonuna kadar arkasındayız. Elbette gecikmelerden rahatsızlıklar duyulabilir ama bir an önce biz KAAN'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz. Şu an motor yurt dışından geliyor diye TUSAŞ'ımızın KAAN'ını da kimse hor görmesin." ifadelerini kullandı.

Siyasi gündemden kaçındı!

Kendisine yöneltilen siyasi gündemle ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Özel, "Ben burada saha çıkışında siyasi hangi soruya cevap verirsem KAAN'ın üzerine gölgesi düşer. ALTAY tankının önüne geçer." diyerek sözlerini noktaladı.

Özgür Özel'in bu ziyareti aynı zamanda kamuoyu tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.

Ziyaretin ardından Özel'e tebrik paylaşımları!

CHP lideri Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlar tebrik paylaşımlarında bulundular. Bu ziyareti olumlu karşıladıklarını belirten vatandaşlar, "Tebrikler Özgür Özel", "Olması gereken budur!", "Bravo!", "Özgür Özel’i bu yaklaşımından dolayı tebrik ediyorum. Ortak değerlerimizin üzerine gölge düşürecek gündelik siyasi polemiklere prim vermemesi takdire şayan." gibi yorumlarda bulundular.