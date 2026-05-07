Reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Eşref Rüya dizisi, oyuncu kadrosuna dahil ettiği tecrübeli isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son fragmanda Eşref ve Rüya'nın karşısına çıkan yeni karakter, otoriter tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar "Ali Sürmeli Eşref Rüya dizisinde kimi oynuyor?" ve "Zaza Dayı lakabının sırrı ne?" sorularına yanıt aramaya başlarken, usta oyuncunun hayat vereceği yeni rolün detayları da netleşti.

EŞREF RÜYA ZAZA DAYI KİMDİR, ALİ SÜRMELİ HANGİ ROLDE?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna dahil olan Ali Sürmeli, yapımda "Celo Ağa" karakterine hayat veriyor. Senaryo gereği gücünü hapishanede kurduğu düzenden alan Celo Ağa, uzun yıllardır parmaklıklar ardında olmasına rağmen dışarıdaki etkisiyle biliniyor. Karakter, yeni bölümlerde Eşref’in karşısına çıkacak en zorlu engellerden biri olarak konumlanıyor. İzleyicilerin Ali Sürmeli için "Zaza Dayı" ifadesini kullanması ise tamamen oyuncunun geçmişteki ikonik rollerinden kaynaklanıyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı "Şeref Zazaoğlu" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen bu unutulmaz lakabıyla anılmaya devam ediyor.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959'da Bingöl'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Sürmeli, hem tiyatro sahnesinde hem de dizi ve filmlerde çok sayıda rolde yer aldı. Geçmişte "Deli Yürek", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi milyonları ekran başına kilitleyen yapımlarda kritik roller üstlenen usta oyuncu , son olarak Eşref Rüya dizisindeki Celo Ağa rolüyle ekran serüvenini sürdürüyor.