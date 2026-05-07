Son Mühür- Bugünlerde Ankara'da siyaseti oldukça hareketli. Bir tarafta CHP’nin geçmiş kararları üzerinden yürütülen "geçersizlik" tartışmaları dönerken, bir diğer tarafta Saadet Partisi’nde işler iyice karışmış durumda. Herkes Mahmut Arıkan’ın seçildiği o kongrenin ne olacağını merak ediyor.

24 Kasım 2024’te Saadet Partisi bir kongre yaptı, Mahmut Arıkan genel başkan seçildi. Ancak bu kongrenin ardından hemen bir "iptal" davası açıldı. İddia şu: "Siz bu kongreyi yaptınız ama oy kullananların çoğu aslında yetkili değildi."

Sayılar neden uyuşmadı?

Sayıların uyuşmama nedeni davacı tarafa göre, sandık başına gidip oy veren 1026 kişiden tam 789’unun delegeliği çoktan düşmüi olması. Saadet Partisi’nin; İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi dev illerin de dahil olduğu 49 şehirde ve yüzlerce ilçede kongrelerini zamanında yapmadığı iddia ediliyor. Bu iddiaların doğru olması sonucunda da delegeler "hayalet delege" durumuna düşüyor ve kullandıkları oylar da geçersiz sayılıyor.

Şimdi ise son durum yargıda. Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) gelen dosyaları inceleyecek. Eğer mahkemeden usulsüzlük kararı çıkarsa Mahmur Arıkan yönetimi sonlanabilir. Mahkemenin kongrenin iptaline hükmetmesi halinde parti yönetimine kayyum heyeti atanacak ve Saadet Partisi'nin olağanüstü kongreye gitmesi zorunlu hale gelecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda partinin seçimlere girebilmesi de tehlikeye girecek. Beklenen o tarih ise 11 Mayıs 2026. Saat 11.00’de mahkeme karar için toplanacak.