İzmir'in en uzak ilçesi olarak Kiraz, Konak'tan ölçülen mesafeye göre tüm ilçeler arasında en uçtaki konumda. Onu Beydağ 141 kilometre ile takip ediyor; ardından Kınık 119, Ödemiş 113 ve Karaburun 107 kilometreyle sıralanıyor.

İzmir'in en uzak ilçesi Kiraz'ın coğrafi konumu

Kiraz, İzmir'in doğusunda Küçük Menderes Havzası'nda kurulu bir ilçe. Batısında Ödemiş, güneybatısında Beydağ, doğusunda ise Manisa'nın Alaşehir ve Salihli ilçeleri yer alıyor. Güneydoğusunda da Aydın'ın Nazilli ilçesi sınır komşusu.

573 kilometrekarelik yüzölçümüyle 56 mahallenin bağlı olduğu bir ilçe. Bozdağlar'ın doğu yamaçlarına kurulan Kiraz, deniz seviyesinden yüksek konumu sayesinde Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş yapısına sahip. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçiyor.

İzmir'in en uzak ilçesi nasıl ulaşılıyor

Kiraz'a ulaşım yalnızca karayolu ile sağlanıyor. Özel araçla en hızlı rota D310 karayolu üzerinden 2 ila 2 saat 45 dakika arasında değişiyor. Alternatif güzergah olarak Turgutlu-Beydağ hattı ya da Torbalı-Ödemiş yolu kullanılıyor.

Toplu taşıma tarafında ise İzmir Otogarı'ndan kalkan otobüsler hizmet veriyor. Ödemiş aktarmalı hatlardan yolculuk süresi 3 ila 3.5 saate kadar uzayabiliyor. Bu uzun mesafe, ilçenin günübirlik ziyaretçi sayısını sınırlayan ana etkenlerden biri.

İzmir'in en uzak ilçesi Kiraz'ın doğal güzellikleri

Kiraz'ın en bilinen doğa noktası Çatak Şelalesi. Bozdağlar'dan inen Çatak Deresi'nin oluşturduğu şelale, kar erimelerinin yoğunlaştığı ilkbahar aylarında en görkemli halini alıyor. Çevresindeki mesire alanları piknik ve mangal için ideal bir ortam sunuyor.

Çavuş Dağı eteklerindeki yaylaları, üzüm bağları ve çam ormanlarıyla doğa sporları meraklılarına hitap ediyor. Kiraz Barajı ise hem tarımsal sulama hem manzara açısından bölgenin önemli su kaynaklarından biri.

İzmir'in en uzak ilçesi tarih ve gastronomi yönü

İlçede Hisar Kalesi, Yağlar Kalesi, Beretta Antik Kenti ve Kaleköy Antik Kenti gibi tarihi yapılar bulunuyor. Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma ve Bizans dönemlerine ait izler taşıyan bölge, arkeoloji meraklılarının uğrak adresi.

Ege otları ve sebzeleriyle yapılan otlu börek, börülce salatası, enginarlı bakla ve labada salatası bölgenin imza tatları arasında. İlçeye adını veren kiraz ise yaz aylarında zengin bir hasat dönemi yaşatıyor.