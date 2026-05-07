Son Mühür - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaların güç kazanmasının ardından CHP yönetiminden ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Köksal’a yönelik sert ifadeler kullanarak dikkat çeken sözler söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın siyasi geleceğine ilişkin hem iktidar hem de muhalefet kulislerinde konuşulan “AK Parti’ye geçeceği” iddiaları Ankara siyasetinin gündeminde geniş yer buldu. Yoğunlaşan iddialar sürerken, Köksal’ın CHP Genel Merkezi’nden gelen telefonlara 48 saattir dönüş yapmaması parti içindeki belirsizliği artırdı. Uzun süredir parti içi tartışmalarla gündeme gelen belediye başkanının sessizliği, transfer söylentilerini daha da güçlendirirken CHP yönetimi de sessizliğini bozdu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Halk TV canlı yayınında konuşan Gökan Zeybek, Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçip geçmeyeceğine ilişkin henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, olası bir siyasi tercihin ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti. Köksal’ın AK Parti’ye katılması halinde kamuoyunda bunun karşılık bulmayacağını savunan Zeybek, süreci dikkat çeken sözlerle değerlendirdi ve şunları söyledi:

"CHP'lilerin tertemiz oylarıyla belediye başkanı seçilen biri Ak Parti'ye geçtiğinde, tıpkı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun durumuna düşer. Sokağa çıkamaz, insanların yüzüne bakamaz hale gelir. Sokaklarda dolaşamaz hale gelir. Bakın Çerçioğlu'nun oy oranı kaçlara düştü? Ayrıca daha iki yıl öncesine kadar CHP Grup başkanvekili olan biri eğer Ak Parti'ye geçecekse, kendisine Meclis'te yaptığı konuşmaları hatırlatmak lazım. Ak Parti hakkında neler söyledi, neleri eleştirdi?"