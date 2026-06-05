İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından Adalar Belediyesi’nde inceleme başlatıldı. Belediye bünyesindeki bazı imar işlemlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 24 dosyanın incelendiği ifade edildi.

Mali polisten belediyede inceleme!

Gelen bilgiler çerçevesinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Belediyesi’nde çeşitli imar işlemlerine yönelik inceleme düzenledi.

Ekiplerin belediyeye ait bazı evrak ve dosyalar üzerinde çalışma yaptığı ifade edildi.

24 imar dosyası incelemede!

Yürütülen çalışma çerçevesinde toplam 24 imar dosyasının detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Dosyalar üzerinde teknik ve hukuki değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi.

Gözaltı işlemi yok!

Yetkililerden gelen bilgiler çerçevesinde inceleme kapsamında şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.