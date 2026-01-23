İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını yakından ilgilendiren soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Hakkında "yasaklı madde" soruşturması nedeniyle arama kararı bulunan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı’nda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Kıbrıs uçuşu sonrasında pasaport kontrol noktasında yakalanan Yontunç, ifadesi alınmak üzere adli makamlara götürüldü.

İstanbul Havalimanı'nda sıcak saatler

Hakkındaki hukuki süreç kapsamında bir süredir aranan Esat Yontunç’un Kıbrıs’tan İstanbul’a dönüş yaptığı bilgisine ulaşıldı. İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçaktan indikten sonra polis kontrolünde hakkında yakalama emri olduğu tespit edilen Yontunç, burada gözaltına alındı. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş çaplı yürüttüğü yasaklı madde operasyonunun bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınma işleminin tamamlanmasının hemen ardından prosedürler gereği sağlık kontrolünden geçirilen Yontunç, emniyetteki ilk işlemlerinin bitirilmesini bekledi. Dün hastaneye sevk edilerek genel sağlık taraması tamamlanan ünlü ismin, bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na sevki gerçekleştirildi. Savcılığın yürüttüğü ve ünlü isimleri de kapsayan dosya kapsamında Yontunç’un ifadesinin alınması bekleniyor.

Geniş kapsamlı operasyonun detayları

Soruşturmanın odağında yer alan yasaklı madde kullanımı ve ticaretine yönelik incelemeler, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismi de içine alarak derinleşmeye devam ediyor. Acun Medya'nın kilit isimlerinden biri olan Yontunç’un bu dosya kapsamında neden arandığı ve soruşturmanın seyri, adliyede yapılacak savcılık görüşmesinin ardından netlik kazanacak. Adalet Sarayı’na getirilen Yontunç’un yasal sürecinin titizlikle takip edildiği bildirildi.

