Edinilen bilgilere göre olay, Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında meydana geldi.

Nur Banu Ötünç’ün anne ve babasının çalışmak için Antalya’da bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle genç kızın, halasının evinde kaldığı belirtildi.

Olay günü halasının taziye ziyaretine gittiği, eniştesinin ise ilçe dışında olduğu kaydedildi. Nur Banu’nun evde 3-4 yaşlarındaki iki kuzeniyle birlikte kaldığı aktarıldı.

Pencereden yardım isteyen çocukları çoban fark etti

Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede ağlayan iki küçük çocuğun yardım istediğini fark etti.

Çocukların, evin avlusunda bulunan köpek nedeniyle dışarı çıkamadıklarını söylemesi üzerine çoban durumu köylülere bildirdi.

Eve giren köylüler acı manzarayla karşılaştı

Çoban, küçük çocukları evden çıkardıktan sonra köylülerle birlikte eve girdi. Yapılan kontrolde Nur Banu Ötünç’ün tabancayla vurulmuş halde yerde hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ölümünü tespit etti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Nur Banu Ötünç’ün cenazesi önce Derik Devlet Hastanesi’ne, ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İntihar mı kaza mı sorusu araştırılıyor

Genç kızın ölümünün intihar sonucu mu yoksa silahın kazara ateşlenmesiyle mi gerçekleştiği yapılacak otopsi ve soruşturma sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği bildirildi.