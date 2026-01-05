Son Mühür- ABD ile Venezuela arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD’nin düzenlediği operasyonla yakalanarak ülkeye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kelepçeli şekilde mahkemeye sevk edildi. Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de ağır suçlamalar yöneltildi.

Caracas’ta patlama ve uçak sesleri duyulmuştu

Olayların fitilini ateşleyen gelişmeler, 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yaşandı. Yerel saatle 02.00 sıralarında kent genelinde patlama ve savaş uçağı sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi sivil ve askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı.

Trump: “Maduro ve eşi ülke dışına çıkarıldı”

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada Venezuela’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Trump, operasyon kapsamında Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in ülke dışına çıkarıldığını ve ABD’ye getirildiğini açıkladı.

ABD’den ağır suçlamalar: “Uyuşturucu terörizmi ve kaçakçılık”

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında ABD’de resmi suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Bondi, Maduro’nun;

Uyuşturucu terörizmi,

Kokain kaçakçılığı,

ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Venezuela’dan uluslararası topluma çağrı

Venezuela yönetimi, ABD’nin operasyonuna sert tepki göstererek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Caracas yönetimi, ABD’nin kınanmasını isterken bazı ülkeler saldırıyı eleştirdi, bazı ülkeler ise açıklamalarıyla Washington yönetimine destek verdi.

Trump’tan yeni yönetim uyarısı

Venezuela’da geçici olarak devlet başkanlığı görevine gelen Rodriguez’e de mesaj veren Trump, ABD çıkarlarına aykırı adımlar atılması halinde yeni yönetimin akıbetinin Maduro’dan daha kötü olabileceğini söyledi. Trump, mevcut Venezuela yönetiminin doğru adımlar atmasını beklediklerini vurguladı.

Maduro kelepçeli şekilde mahkemeye götürüldü

ABD’ye getirilen Nicolas Maduro’nun kelepçeli şekilde mahkemeye sevk edilmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Washington’un Venezuela’ya yönelik yeni adımları merakla bekleniyor.