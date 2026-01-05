Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, perşembe günü lodosun şiddetini artıracağını belirterek, “Perşembe ve cuma hava koşulları bizi zorlayacak” dedi. Çalışkan, Marmara ve Ege genelinde perşembe günü çok kuvvetli yağış beklendiğini vurguladı. İstanbul’da rüzgar hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini söyleyen Çalışkan, bu durumun ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Cuma günü itibarıyla yurdun büyük kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Dilek Çalışkan, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve doğu bölgelerde kar görüleceğini belirtirken, “İstanbul’un bazı kesimlerinde de kar ihtimali var” ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük haritalı tahminlerine göre ise pazartesi günü İstanbul’da karla karışık yağmur öngörülüyor.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu değerlendirmesinde cuma günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceğini açıkladı. AKOM, perşembe günü etkili olması beklenen şiddetli fırtınanın ardından, cuma günü yükseklerde yağışın karla karışık hale dönüşebileceğini bildirdi. Açıklamada, çarşamba gününe kadar yerel ve hafif yağışlar dışında önemli bir hava olayı beklenmediği, sıcaklıkların 15-17°C seviyelerinde seyredeceği ifade edildi. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların 8-10 derece birden düşerek kış koşullarına ineceği, kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahminlerine göre, çarşamba günü 15 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıkların cuma günü 6 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.