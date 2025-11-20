Son Mühür- 2026 FIFA Dünya Kupası play-off aşaması için kura çekimi, FIFA’nın İsviçre’nin Zürih kentindeki merkezinde düzenlendi. Tören TSİ 15.00’te başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nu kura çekiminde Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.
Türkiye’nin rakibi Romanya oldu
Kura sonucunda A Milli Takım’ın Avrupa play-off yarı finalindeki rakibi Romanya olarak belirlendi. Türkiye, Romanya’yı mağlup ederse finalde Slovakya – Kosova maçının kazananıyla karşılaşacak.
Avrupa play-off eşleşmeleri açıklandı
Avrupa Elemeleri play-off turunda dört farklı yol oluşturuldu. Eşleşmeler şu şekilde:
A yolu:
İtalya – Kuzey İrlanda
Galler – Bosna Hersek
B yolu:
Ukrayna – İsveç
Polonya – Arnavutluk
C yolu:
Türkiye – Romanya
Slovakya – Kosova
D yolu:
Danimarka – Kuzey Makedonya
Çekya – İrlanda Cumhuriyeti
Kıtalararası play-off eşleşmeleri belirlendi
Dünya Kupası yolunda kıtalararası play-off karşılaşmalarının eşleşmeleri de netleşti.
Birinci tur eşleşmeleri:
Yeni Kaledonya – Jamaika
Bolivya – Surinam
Final eşleşmeleri:
Yeni Kaledonya / Jamaika galibi – Demokratik Kongo
Bolivya / Surinam galibi – Irak
2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor
ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken play-off etabındaki eşleşmeler büyük ilgi gördü. A Milli Takım, Romanya karşısında kritik bir sınava çıkacak.