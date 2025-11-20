Son Mühür- 2026 FIFA Dünya Kupası play-off aşaması için kura çekimi, FIFA’nın İsviçre’nin Zürih kentindeki merkezinde düzenlendi. Tören TSİ 15.00’te başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nu kura çekiminde Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

Türkiye’nin rakibi Romanya oldu

Kura sonucunda A Milli Takım’ın Avrupa play-off yarı finalindeki rakibi Romanya olarak belirlendi. Türkiye, Romanya’yı mağlup ederse finalde Slovakya – Kosova maçının kazananıyla karşılaşacak.

Avrupa play-off eşleşmeleri açıklandı

Avrupa Elemeleri play-off turunda dört farklı yol oluşturuldu. Eşleşmeler şu şekilde:

A yolu:

İtalya – Kuzey İrlanda

Galler – Bosna Hersek

B yolu:

Ukrayna – İsveç

Polonya – Arnavutluk

C yolu:

Türkiye – Romanya

Slovakya – Kosova

D yolu:

Danimarka – Kuzey Makedonya

Çekya – İrlanda Cumhuriyeti

Kıtalararası play-off eşleşmeleri belirlendi

Dünya Kupası yolunda kıtalararası play-off karşılaşmalarının eşleşmeleri de netleşti.

Birinci tur eşleşmeleri:

Yeni Kaledonya – Jamaika

Bolivya – Surinam

Final eşleşmeleri:

Yeni Kaledonya / Jamaika galibi – Demokratik Kongo

Bolivya / Surinam galibi – Irak

2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken play-off etabındaki eşleşmeler büyük ilgi gördü. A Milli Takım, Romanya karşısında kritik bir sınava çıkacak.