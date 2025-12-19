Türkiye’nin önde gelen kripto para platformlarından biri olan ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer’in merkezinde yer aldığı adli süreçte kritik bir eşiğe gelindi. Genç avukat Göksu Çelebi’nin trajik ölümüyle ilgili yürütülen kapsamlı soruşturma, yargı makamları tarafından sonuçlandırıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosya, İçer’in temin ettiği iddia edilen uyuşturucu maddenin kullanımı sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Çelebi’nin ölümündeki sorumluluk payını mercek altına alıyor.

Trajik ölümün ardındaki iddialar ve soruşturmanın kapsamı

Olayın meydana geldiği günden bu yana adli birimler, hayatını kaybeden Göksu Çelebi’nin ölümüne yol açan süreçteki ihmalleri ve yasal ihlalleri inceledi. Soruşturma dosyasındaki temel iddiaya göre, ICRYPEX patronu Gökalp İçer, söz konusu yasaklı maddeyi temin ederek Çelebi ile paylaştı. Maddenin kullanımının ardından durumu ağırlaşan genç avukatın kurtarılamaması, olayı sadece bir sağlık trajedisi olmaktan çıkarıp doğrudan bir ceza soruşturmasının konusu haline getirdi. Savcılık, "ölüme neden olma" ve "uyuşturucu madde temini" gibi başlıklar altında yürüttüğü incelemeleri nihai raporuna taşıdı.

Gökalp İçer için hukuki süreç başlıyor

Tamamlanan soruşturma metni, olayın gerçekleşme şeklinden tanık beyanlarına, otopsi raporlarından dijital delillere kadar pek çok teknik veriyi içeriyor. Gökalp İçer hakkında hazırlanan bu dosya, savunma makamı ve müşteki tarafın iddialarıyla birlikte mahkemeye sunulacak olan iddianamenin temelini oluşturacak.

Adli Tıp ve Emniyet bulguları ışığında son durum

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte gözler, mahkeme sürecinin ne zaman başlayacağına çevrildi. Emniyet birimlerinin ve adli tıp uzmanlarının sunduğu kanıtlar, Göksu Çelebi’nin hayatını kaybettiği anlardaki fiziksel bulgular ile şüpheli Gökalp İçer’in o andaki konumu arasındaki ilişkiyi aydınlatmaya çalışıyor. Yargı makamları, temin edilen maddenin türü, miktarı ve bu durumun ölüme olan doğrudan etkisini temel alan bir hukuki nitelendirme ile davayı ilerletecek.