Son Mühür- Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı bir yayında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Gültekin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltı gece saatlerinde gerçekleşti

Levent Gültekin’in, 01.20 sıralarında İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde bulunduğu bir kafede gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Soruşturma YouTube yayınındaki ifadeler üzerine başlatıldı

Soruşturmanın, Gültekin’in kendi YouTube kanalında yayımlanan bir programda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek başlatıldığı belirtilmişti.

Dosyada yer alan suçlamanın, Türk Ceza Kanunu kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasına dayandığı kaydedilmişti.

Savcılık ifadesi alınmadan hakimliğe sevk edildi

Gazeteci Levent Gültekin’in, savcılıkta herhangi bir ifade vermeden dosya üzerinden adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği öğrenilmişti.

Hakimlik adli kontrol kararı verdi

Sulh Ceza Hakimliği, Gültekin’in adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti. Soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

“Doğru düzgün ifadem bile neredeyse alınmadı”

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Levent Gültekin, yaşanan sürece tepki gösterdi. Gültekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yani ülkede herkesin yaşadığı hukuksuzluğu hepimiz biliyoruz. 2 gün önceki 17 Aralık’taki videomdan dolayı dün gece gözaltına alındım. Sabah da adli kontrol ile serbest bıraktılar.

Herhangi bir suçlama olmadı. Herhangi bir iddia da olmadı. Doğru düzgün ifadem bile neredeyse alınmadı diyebilirim. Türkiye’deki hukuksuzluğu her canlı bir gün tadacaktır.”