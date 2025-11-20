Son Mühür- Türkiye'de çevrimiçi şans oyunları ve yasa dışı bahis platformlarının yol açtığı finansal yıkım ve sosyal sorunlar, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Change.org platformunda başlatılan ve sanal bahis sitelerinin ülkedeki erişiminin topyekûn ve kalıcı olarak engellenmesini talep eden bir imza kampanyası, kısa süre içinde 7 bin 500’ün üzerinde vatandaşın güçlü desteğini aldı. Bu talep, toplumda hızla yayılan kumar bağımlılığına karşı atılması gereken acil adımların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Gençleri tuzağa düşüren ve aileleri parçalayan dijital kumar

Kampanyanın çıkış noktası, sanal bahis ve benzeri şans oyunlarının özellikle genç nüfusu kumara teşvik etmesi, aile bütünlüğünü zedelemesi ve bireyleri geri dönülmez borç sarmallarına itmesi olarak belirtiliyor. Kampanyayı başlatan Mehmet Utlu, konuya dair endişelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Her geçen gün, binlerce yurttaşımız sanal bahis platformları yüzünden hem maddi hem de manevi olarak büyük bir çöküntü yaşıyor. Bu siteler, gençleri erken yaşta kumar alışkanlığına yönlendiriyor, yuvaların dağılmasına, derin borçlanmalara ve ciddi psikolojik travmalara sebep oluyor. Ülkemizde bir kısmı zaten kanunen yasaklanmış olmasına rağmen, bu platformlar sosyal medya kanalları, hedefli reklamlar, kısa mesajlar ve mobil uygulamalar aracılığıyla maalesef milyonlarca kişiye ulaşabilme imkânı buluyor."

Yetkililerden beklenen kapsamlı mücadele adımları

İmza veren vatandaşların yetkili mercilerden ortak beklentileri, yasadışı sanal kumarla mücadeleyi mevcut durumdan daha ileriye taşıyacak dört ana aksiyonda toplanıyor. Bu adımlar, soruna bütüncül bir çözüm getirmeyi hedefliyor:

Kesintisiz erişim engeli: Ülkedeki tüm sanal bahis ve kaçak şans oyunları sitelerine karşı son derece etkili ve sürekli bir erişim kısıtlamasının uygulanması.

Reklam verenlere yaptırım: Bu tür sitelerin tanıtımını yapan ve aracı olan sosyal medya hesapları ile sayfalarının kalıcı olarak kapatılması yoluyla reklam kanallarının kurutulması.

Gençliğin korunmasına yönelik eğitim: Gençleri hedef alan kumar içeriklerine karşı toplumsal farkındalığı artıracak, etkili eğitici kampanyaların ve kamu spotlarının hazırlanıp yayınlanması.

Ücretsiz bağımlılık destek merkezleri: Kumar bağımlılığı sorunu yaşayan bireylere destek olmak amacıyla ücretsiz ve erişilebilir psikolojik danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde faaliyete geçirilmesi.

Kumar bağımlılığı riskinde endişe verici artış ve erken yaşa iniş

Yeşilay'ın 2025 yılında yayımlanan güncel verileri, kumar ve sanal kumarla tanışma yaşının 15'e kadar gerilediğini ortaya koyarak durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Rapora göre, Türkiye'de 15 yaş üstü her 10 kişiden biri, yaşamının bir döneminde en az bir kez kumar oynama deneyimi yaşadığını ifade ediyor. Uzmanlar, çevrimiçi bahis ve oyun platformlarına dijital ortamda çok kolay ve hızlı erişilebilmesinin, risk oranını katlanarak artırdığına dikkat çekiyor.