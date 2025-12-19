Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan üç isim hakkında tahliye kararı verildi. Son ifadeleri alınan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile iş insanları Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbestlik

Soruşturma dosyası kapsamında dün ifadeleri tamamlanan Zuhal Böcek, Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, bugün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İddianame öncesi son ifadeler alındı

Başsavcılık, iddianamenin hazırlanması sürecinde tutuklu şüphelilerin son beyanlarını aldı. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ek ifade verdi.

Böcek’ten suçlamalara ret

Muhittin Böcek, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Üzerine atılı iddialarda doğrudan ve kasıtlı bir eylemin bulunmadığını belirten Böcek, alt personelin eylemlerinden haberdar olmasının beklenemeyeceğini ifade etti.

“İddia edilen rakamları reddiyorum”

İş insanlarından para talep ettiği yönündeki iddialara da değinen Böcek, söz konusu rakamlarla ilişkilendirilmesini kabul etmedi. Böcek, bu yöndeki iddiaları reddederek, isnat edilen tutarların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.