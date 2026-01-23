Son Mühür - Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın temelinde, TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik biçimde transfer edilerek finansal sisteme aktarıldığı ve ardından çok sayıda yurt içi ile yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığının tespit edilmesi yer aldı.

Neler yaşandı?

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılım sistemleri ve çeşitli finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden aktarılması ve gizlenmesinde aktif rol aldıkları tespit edildi. Bu şekilde şüphelilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin şekilde yer aldığı; suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar aracılığıyla yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve para trafiğinin gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin örgüt içerisindeki görev ve pozisyonlarının belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin güvence altına alınması amacıyla adreslerinde arama yapılırken, el koyma işlemleri de uygulandı.

Ayrıca şüphelilere ait mal varlıklarına el konulduğu ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi.