ATM, para çekme işlemi sırasında hazneye çıkan banknotlar 20-30 saniye içinde alınmazsa parayı geri içine çekebilir. Bu durumda işlem iptal olur ve tutar çoğu zaman otomatik olarak hesabınıza geri yansır. Yine de mutlaka bakiyenizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Uzmanla uyardı