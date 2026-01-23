Son Mühür - Günlük yaşamda sıkça kullanılan ATM’lerde yaşanan aksaklıklar, vatandaşları mağdur edebiliyor. Özellikle para çekme sırasında paranın çıkmaması halinde ilk 5 dakikada yapılacaklar, hem olası teknik sorunlar hem de dolandırıcılık riskine karşı kritik önem taşıyor.
'5 dakika' kuralı nedir?
Uzmanlar, ATM’nin başından ayrılmamanın neden bu kadar önemli olduğunu şu maddelerle açıklıyor:
Sistem Gecikmesi: ATM yazılımındaki kısa süreli aksaklıklar nedeniyle para verme işlemi gecikebilir.
Para Tuzağı: Dolandırıcıların yerleştirdiği aparatlar, paranın çıkmasını engelleyebilir.
ATM'den para alınmadığı durumda ne yapılmalı?
Eğer ATM’den para çekemediyseniz, şu adımları uygulamanız gerekiyor:
- Bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak ATM terminal numarasını iletin.
- Hesabınızdan para kesildiğine dair itiraz/başvuru kaydı oluşturun.
- ATM ekranında görünen hata mesajını ya da durumu fotoğraf/video ile belgeleyin.
ATM, para çekme işlemi sırasında hazneye çıkan banknotlar 20-30 saniye içinde alınmazsa parayı geri içine çekebilir. Bu durumda işlem iptal olur ve tutar çoğu zaman otomatik olarak hesabınıza geri yansır. Yine de mutlaka bakiyenizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
Uzmanla uyardı
- ATM önünde ilk 5 dakika büyük önem taşır.
- Sistem kaynaklı gecikmeler ihtimal dahilinde olmalı.
- Dolandırıcılık düzeneklerine karşı temkinli davranın.
- Bankanızla vakit kaybetmeden iletişime geçin.
- Gerekli belge ve kanıtları mutlaka saklayın.