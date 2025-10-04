Japonya’da, merkez üssü Fukushima eyaleti açıkları olan 5,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 00.21’de kaydedilen deprem sarsıntısının 50 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Fukushima’nın yanı sıra Miyagi, İbaraki, Tochigi eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde de güçlü şekilde hissedilen deprem, tsunami tehlikesi yaratmadı. İlk değerlendirmelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, etkilenen bölgelerde kısa süreli panik yaşandı.