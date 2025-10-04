İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, ABD ile iş birliği içinde Trump’ın "barış planının" ilk aşamasının derhal uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, planın uygulanmasına yönelik talimatların üst düzey yetkililere iletildiği kaydedildi.

BBC’nin İsrail medyasından aktardığı bilgilere göre, İsrail müzakere heyetine bugün hareket etmeye hazır olmaları talimatı verildi. Heyetin planın ilk aşamasının hayata geçirilmesine yönelik temaslarda bulunacağı öğrenildi.

İsrail Ordusu da planın uygulanması kapsamında hazırlık yaptı. X platformunda yapılan paylaşımda, Gazze Şeridi’ndeki askerlerin güvenliğinin “başlıca öncelik” olduğu vurgulandı. Ordunun tüm imkânlarının korunmaları için Güne Komutanlığına sevk edileceği bildirildi.