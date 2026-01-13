Son Mühür - Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı’nın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, 2026 Ramazan ayı için fitre tutarının belirlenmesine ilişkin konu ele alındı.
Toplantının ardından alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mâli bir ibadettir. Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkân sağlar. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar.Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır."
240 TL olarak belirlendi
Bu çerçevede, ilgili hadisler, güncel sosyo-ekonomik koşullar ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı dikkate alınarak, Türkiye’de fitre tutarının 2026 Ramazan ayının başlangıcından 2027 Ramazan ayının başlangıcına kadar geçerli olmak üzere 240 TL olarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca her yükümlünün, kendi günlük gıda harcamalarını esas alarak belirleyeceği tutarı fitre olarak verebileceği; belirlenen miktarın nakit olarak ödenebileceği gibi gıda ve benzeri ayni yardımlar şeklinde de verilebileceği ifade edildi. Söz konusu tutarın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğu da karara bağlandı.
Ramazan ayı bu sene ne zaman?
2026 Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayıp 19 Mart’ta sona erecek. İlk oruç 19 Şubat’ta tutulurken, son oruç 19 Mart’taki arefe gününe denk geliyor. Hicri takvimin yapısı gereği Ramazan ayı, miladi takvimde her yıl yaklaşık on gün geriye kayıyor ve tarihler bu doğrultuda değişiklik gösteriyor:
Arefe: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. günü: 22 Mart 2026 Pazar