Son Mühür - İran’da hayat pahalılığına karşı 28 Aralık 2025’te başlayan protestolar devam ederken, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül İran’a ilişkin paylaştığı mesajın ardından gelen tepkilere sert şekilde karşı çıktı.

Ekonomik şartlar ve artan yaşam maliyetlerine tepkiyle başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılırken, uluslararası insan hakları örgütleri protestolar sırasında 600’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 bini aşkın kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan ülkede uygulanan internet kesintilerinin, haber akışının sağlıklı biçimde takip edilmesini zorlaştırdığına dikkat çekiliyor.

Mahsun Kırmızıgül'ün İran paylaşımı şu şekilde:

"Ben İran halkını seviyorum. Korkmadan, baskı altında kalmadan, yoksullukla boğuşmadan, hayatlarına kendilerinin karar verdiği bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Şeriatı esas alıp Allah'ın adını kullanarak insanlara zulmetmek yanlıştır. Allah adına ceza vermek ise insanın haddini aşmasıdır"

Gelen tepkiler sonrası ateş püskürdü

Kırmızıgül, paylaşımına yöneltilen eleştirilerin ardından bu kez daha sert bir açıklamayla tepki gösterdi. Bazı kullanıcıların “Amerika yazdırıyor, İsrail yazdırıyor” şeklindeki yorumlarına karşı çıkan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"İran'la ilgili yaptığım paylaşımdan dolayı bazı haysiyetsizler yine utanmadan, arlanmadan yazmış. 'Amerika yazdırıyor', 'İsrail yazdırıyor' diye. Yetmemiş, bir de akıllarınca "Filistin'le ilgili hiç yazmamış" demişler. Filistin'le ilgili ne yazdığım da, nerede durduğum da ortada. Bize laf edeceğinize, Bu ülkede Filistin deyip, Gazze deyip; arka planda Amerika'nın ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edenlere bakın. Ben sloganla konuşmam, duruşla konuşurum. Acıyı vitrin malzemesi yapmam. Mazlumu kullanmam. Zulüm neredeyse oraya üzülürüm. İran'da da, Filistin'de de, Suriye'de de ezilen kim varsa diline, dinine, milletine, rengine bakmadan ona üzülürüm. Benim vicdanım ve merhametim annemden bana kaldı. Siz o kinle, nefretle, yalanla ve riyayla dolu yüreklerinize bakın. Şunu da bilin: Artık her şeye susan eski Mahsun yok. İftira atmayı seçerseniz, bunun bedelini mahkemelerde ödersiniz."