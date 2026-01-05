Son Mühür - TÜİK’in ocak ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaş artışları da kesinleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri, aralık ayı enflasyonu sonrası yüzde 18,60 oranında zam alacak.

Belirlenen zam oranı doğrultusunda bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. Daha önce 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik tutarı, yapılan artışla birlikte 333 bin 88 TL’ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın, bedelli askerliğe ilişkin resmi ücreti önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurması bekleniyor.