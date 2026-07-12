Türkiye genelinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir gelişme de Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili olarak yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen 2 kişi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

2 kişiye tutuklama talebi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında bulundukları değerlendirilen 2 kişi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. U.Y ve Y.C.'nin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri öğrenilmişti. iki kişi hakkında da karar verildi.

ikisi de tutuklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik EYLEM HAZIRLIĞINDA oldukları değerlendirilen U.Y ve Y.C.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.