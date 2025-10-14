Son Mühür - 1981’de yayına başlayan ve bir neslin müzik kültürünü şekillendiren MTV, 31 Aralık 2025 itibarıyla ekranlardan kalkacak. Paramount Global’in açıklamasına göre, beş MTV kanalının yayınları yıl sonunda tamamen sona erecek. Böylece televizyon tarihine damga vuran geleneksel müzik yayıncılığı dönemi resmen kapanmış olacak.

Kapatma süreci ilk olarak İngiltere ve İrlanda’da başlayacak; ardından Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Avustralya ve Brezilya gibi ülkelerde de uygulanacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu adım, Skydance Media ile gerçekleştirilen birleşmenin ardından yürürlüğe konulan maliyet düşürme stratejisinin bir parçası. Bununla birlikte, sadece ekonomik sebepler değil, izleyicilerin müziği giderek daha çok dijital platformlardan tüketmesi de bu kararda etkili oldu.

Tamamen yok olmayacak

Paramount Global, MTV markasının tamamen ortadan kalkmayacağını da duyurdu. Kanal, bundan sonra dijital platformlarda ve VMAs ile EMAs gibi prestijli müzik ödülleri aracılığıyla varlığını sürdürecek. Ancak 31 Aralık 2025 itibarıyla MTV’nin klasik yayın dönemi resmen sona erecek ve televizyon tarihinin en ikonik markalarından biri ekranlara veda edecek.