Son Mühür - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile karşılaşan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, parkeden 85-79 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı mağlup ederek lider çıkan milliler, son 16’da B Grubu’nu tek galibiyetle dördüncü sırada tamamlayan İsveç’i saf dışı bıraktı. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Polonya ile Bosna Hersek arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

Periyot sonuçları

İlk periyot: 20 - 23 (İsveç)

İkinci periyot: 37 - 42 (İsveç)

Üçüncü periyot: 63 - 56 (Türkiye)