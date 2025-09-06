Son Mühür - Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Süper Lig devi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Resti çekti

Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için Inter’le yoğun şekilde pazarlık yürütüyor. Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen Hakan, kulübüne ayrılma talebini iletti. Inter’in 15 milyon euroluk talebinin altına düşmesi halinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Oyuncu da Galatasaray için maaşında fedakârlık yapmaya hazır. Ancak İtalyan ekibi geri adım atmazsa, transferin ara döneme ya da sezon sonuna kalabileceği belirtiliyor.