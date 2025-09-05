Merakla beklenen anketler gelmeye devam ediyor. Bir anket sonucu da Özdemir Araştırma'dan geldi. Özdemir Araştırma'nın anket sonuçları ise dikkat çekti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçişinin, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının yankıları sürerken, gelen sonuçlar ise göze çarpıyor.

CHP, birinci parti!

Özdemir Araştırma'nın 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında 2000 katılımcı ile 31 ilde gerçekleştirmiş olduğu Ağustos ayı genel seçim anket sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasındaki fark durumu da belli oldu. CHP; yüzde 30.8 ile ilk sıraya yerleşirken, CHP'yi yüzde 29.2 ile AK Parti takip etti.

DEM Parti, MHP'yi geçti!

AK Parti ve CHP'nin açmış olduğu farkta, iki partiyi sırasıyla MHP ve DEM Parti takip ediyor. Diğer partilerin oy oranı dağılımı ise şu şekilde:

- DEM Parti: Yüzde 11

- MHP: Yüzde 7.2

- İYİ Parti: Yüzde 6.7

- Zafer Partisi: Yüzde 5.3

- Anahtar Parti: Yüzde 4.3

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.8

- TİP: Yüzde 0.9