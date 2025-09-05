Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) başvurusunu değerlendirerek, İstanbul’daki ilçe kongrelerinin devamına karar verdi. Böylece İstanbul 39. Olağan Kongresi kaldığı yerden sürecek.

Zeybek: “Hiçbir güç CHP’yi dizayn edemez”

Kararı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, sürecin demokratik işleyiş açısından önemine dikkat çekti. Zeybek, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“YSK itirazlarımızı kabul etti. İstanbul’da 39. Olağan Kongre kaldığı yerden kararlılıkla devam edecek. Demokratik süreçleri yargı yoluyla durdurma girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Hiçbir mahkeme, hiçbir güç, CHP’yi dizayn edemez. Halkın iradesiyle yolumuza devam ediyoruz. Mutlaka kazanacağız.”

İl yönetimi kayyumda kalmaya devam edecek

Ancak YSK, CHP’nin İstanbul İl Yönetim Kurulu’na kayyum atanmasına yönelik itirazını reddetti. Bu kararı sert sözlerle eleştiren Zeybek, “Aynı YSK, il yönetimine kayyum atanmasına yönelik itirazımızı reddetti. Yani bir garabete imza attı” ifadelerini kullandı.

“Demokrasiden yana olun” çağrısı

Zeybek, açıklamasında yargının siyasi çıkarlar için araçsallaştırıldığı eleştirisini yinelerken şu sözlere yer verdi:

“Demokrasiden yana olun, hukuktan yana olun. İktidar, yargıyı kendi siyasi çıkarları için araçsallaştırıyor; siz bu oyuna gelmeyin. Demokrasiyi baskı altına alma çabaları boşunadır. Biz, milletimizle birlikte aşacağız ve demokrasiye sahip çıkacağız.”