Son Mühür- Suriye, 36 yılın en kötü kuraklığının buğday üretimini yaklaşık %40 oranında azaltması ve ülkenin nakit sıkıntısı çeken hükümetini zor durumda bırakması nedeniyle potansiyel bir gıda kriziyle karşı karşıya. Hükümet büyük ölçekli alımlar yapamıyor.

Yaklaşık 25 milyonu bulan nüfusun en az yarısının gıda krizi tehlikesiyle baş başa kalabileceğine dikkat çekiliyor.

Esad sonrası Rusya’nın buğday ihracatını azaltması nedeniyle Suriye’nin bu yılki buğday ithalatının geçtiğimiz yılki ithalatın yüzde 53 fazlası olması gerektiği belirtiliyor.

16 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya...

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün Haziran ayında yayınladığı rapora göre Suriye bu yıl 2,73 milyon ton buğday açığıyla karşı karşıya ve bu da yaklaşık 16 milyon Suriyeliyi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir.

Bu yıl kendi çiftçisinden 373 bin ton buğday satın alan Suriye yönetiminin en az 2.55 milyon ton ithalat yapması gerektiğine işaret ediliyor.

Suriye'ye şimdiye kadar Irak'tan 220 bin ton buğday ve Ukrayna'dan 500 ton un olmak üzere sınırlı miktarda acil yardım ulaştırıldığı belirtiliyor.