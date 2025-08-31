Son Mühür- Gazze’de soykırıma varan insanlık dışı katliamlarında geri adım atmayan Netanyahu yönetimine karşı bir milyon İsrailli protesto gösterisi düzenleyerek saldırıların durmasını istemişti. Ancak Netanyahu gibi düşünen aşırı sağcıların geri adım atmaya niyeti yok.

Bu isimler arasında yer alan İsrailli gazeteci Zvi Yahzekili, Gazze’de beş gazetecinin öldürüldüğü gün, ‘’Bu yetmez, Gazze’deki tüm gazetecileri öldürün’’ çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail'in Nasser Hastanesi'nde Filistinli gazetecileri öldürdüğü gün İsrailli gazeteci Zvi Yahzekili, Gazze'de kalan diğer gazetecilerin de öldürülmesi çağrısında bulundu.

Yahzekili, "Bu gazeteciler, Hamas'ın propaganda makinesinin bir parçasıdır. İsrail'in onları hedef alması doğru bir karardı ve kalanları da hedef almalıyız. Bu, İsrail'in imajını korumak için bir zorunluluktur." Açıklamasında bulundu.

Toplam 197 gazeteci hayatını kaybetti...

Watson Institute for International and Public Affairs’ın raporuna göre Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı ABD İç Savaşı, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Yugoslavya’nın parçalanma süreci ve Afganistan Savaşı'ndaki gazeteci ölümlerinin toplamını geçmiş durumda.

Committee to Protect Journalists (CPJ), Gazxe’de şu ana kadar 189’u Filistinli toplamda 197 gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.