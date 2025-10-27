Nesine.com 2. Lig’de mücadele eden Somaspor, ligin 10. haftasında kendi sahasında Arkent Arnavutköy Belediye Spor Kulübü’ne 3-1 yenildi. Maçın 31. dakikasında Caner’in golüyle öne geçen Manisa ekibi, 38. dakikada Ferit Can Gürbüz’ün ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Tartışmalı pozisyonlar maçı etkiledi

Karşılaşma boyunca yaşanan çok sayıda tartışmalı pozisyon, hem saha içindeki tansiyonu yükseltti hem de Somaspor Teknik Direktörü Recep Çetin ile bir yöneticinin kırmızı kart görerek saha dışına çıkarılmasına neden oldu.

Yönetimden sosyal medyada sert tepki

Maç sonrası Somaspor yönetimi, kulübün resmi sosyal medya hesabından hakem kararlarına yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, hakemlerin verdiği kararların maçın gidişatını doğrudan etkilediği vurgulandı:

“Takımımız 1-0 öndeyken aleyhimize verilen penaltı ve 1-2 gerideyken iptal edilen gol, maçın kaderini belirlemiştir. Teknik direktörümüz ve yöneticimiz kırmızı kart görerek oyun dışında bırakılmıştır. Sezonun bu kritik döneminde, hakem hatalarıyla hiçbir takımın hakkına girilmesine sessiz kalamayız. Türk futbolunun tüm kademelerinde sağlıklı bir oyun için tüm kulüpleri dayanışmaya davet ediyoruz.”

Sezonun kritik döneminde tartışmalı hakem kararları

Somaspor’un açıklaması, ligin bu döneminde hakem kararlarının tartışılmasına dikkat çekerken, özellikle üst sıralara oynayan takımlar açısından sezonun önemine işaret etti.