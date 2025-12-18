Haberi duyuran Yağız Sabuncuoğlu’na göre, Fenerbahçe yönetimi 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman’ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, futbolcunun durumu ve olası transfer koşulları hakkında bilgi alındığı ifade edildi.

Joey Veerman, bu sezon PSV Eindhoven formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 8 gol atıp 7 asist yaparak takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu. 2028 yılına kadar PSV ile sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değerinin 27 milyon euro olduğu bildirildi.