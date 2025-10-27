Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Çin'de yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla +73 kiloda şampiyon oldu. Finalde Özbek sporcu Svetlana Osipova’nın karşısına çıktı ve mücadeleyi 2-1 kazanarak altın madalya aldı. Bu başarıyla birlikte hem Türkiye’de spor camiasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Nafia Kuş Aydın, bu zafer sonrası yeniden gündeme geldi. Sporcu, sosyal medyada binlerce tebrik mesajı aldı ve kariyerinde önemli bir dönemeçten geçti. Şampiyonluk, yalnızca onun için değil, Türk sporunun tarihi açısından da değer taşıyor.

Nafia Kuş Aydın kimdir?

Nafia Kuş Aydın, 20 Şubat 1995’te Adana’da dünyaya geldi. Türkiye’de kadın tekvando branşında en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Kuş Aydın, uzun süredir milli takım forması giyiyor. Disiplini, güçlü fiziği ve mücadeleci karakteriyle öne çıkan sporcu, hem gençler hem de elit kategoride çeşitli uluslararası turnuvalarda defalarca ülkeyi temsil etti.

Kaç yaşında?

1995 doğumlu olan Nafia Kuş Aydın, şu anda 30 yaşında. Hem kendisi için hem de Türk spor tarihine adını yazdırdığı bir dönemden geçiyor. Kariyerini başarılarla süslediği için, sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Başarıları ve teknik detaylar

Nafia Kuş Aydın, 2018 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak büyük bir çıkış yaptı. Takip eden yıllarda ise sürekli olarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde etti. 2023 ve 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda gösterdiği performansla iki kez dünya şampiyonu oldu. Son şampiyonada final karşılaşması 2-1 sonuçlanırken, kazandığı altın madalya Türk sporuna yeni bir gurur yaşattı.

Şampiyon sporcu, elde ettiği başarılarla genç kadın sporculara ilham veriyor. Azmin ve disiplinin birlikte nasıl sonuçlar getirdiğini gösterdi. Özellikle son galibiyetiyle Türk sporunun dünya sahnesindeki gücünü ortaya koydu. Nafia Kuş Aydın, uluslararası alanda aldığı derecelerle hem kişisel kariyerinde hem de ülke adına önemli bir katkı sundu.