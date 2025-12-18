Şampiyonluk yarışında kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önceliğini forvet hattına verdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren sarı-lacivertli yönetimin, hücumda fark yaratacak bir isimle kadroyu takviye etmeyi planladığı belirtiliyor.

Sörloth listenin zirvesinde

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde ilk sırada yer alan ismin Sörloth olduğu ifade ediliyor. Golcü oyuncunun performansı ve Süper Lig tecrübesi, sarı-lacivertlilerin bu transferde ısrarcı olmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Ancak bu transferde yaşanabilecek olası pürüzler nedeniyle alternatif senaryolar da hazır tutuluyor.

B planı Romelu Lukaku

Sörloth transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Fenerbahçe’nin B planında Romelu Lukaku’nun bulunduğu iddia ediliyor. Tecrübeli golcü, kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli liglerinde forma giymiş ve üst düzey tecrübe kazanmış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Napoli’nin bonservis beklentisi netleşti

Romelu Lukaku’nun kulübü Napoli’nin, Belçikalı forvet için talep ettiği bonservis bedelinin 10 ila 15 milyon euro arasında olduğu öne sürülüyor. Deneyimli futbolcunun Napoli ile olan sözleşmesinin 2027 yazına kadar devam etmesi, İtalyan ekibinin pazarlıkta elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Sakatlık süreci transferin seyrini etkileyebilir

32 yaşındaki Lukaku’nun sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalması, transfer görüşmelerinde önemli bir başlık olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe cephesinin, oyuncunun sağlık durumu ve fiziksel hazır oluşuna dair detaylı bir rapor talep ettiği konuşuluyor.

Serie A performansı dikkat çekti

Romelu Lukaku, geride kalan sezonda Napoli formasıyla Serie A’da 36 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 14 gol ve 10 asistlik performans sergileyen deneyimli forvet, skor katkısıyla takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe’de transfer trafiği sürecek

Sarı-lacivertlilerin, ara transfer dönemi boyunca forvet transferi başta olmak üzere kadro planlamasına yönelik çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Yönetimin, mali şartlar ve teknik kriterler doğrultusunda kısa süre içinde net adımlar atması öngörülüyor.