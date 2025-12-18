Son Mühür - Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürürken, Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleri öne çıkan adaylar arasında yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid’de forma giyen Alexander Sörloth için 30 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor. Yönetimin, Norveçli golcüyü transfer listesinin ilk sırasına aldığı ve görüşmeleri bu rakam üzerinden sürdürdüğü belirtiliyor.

Sörloth olmazsa Lukaku