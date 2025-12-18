Son Mühür - Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürürken, Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleri öne çıkan adaylar arasında yer aldı.
30 Milyon Euro
Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid’de forma giyen Alexander Sörloth için 30 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor. Yönetimin, Norveçli golcüyü transfer listesinin ilk sırasına aldığı ve görüşmeleri bu rakam üzerinden sürdürdüğü belirtiliyor.
Sörloth olmazsa Lukaku
Fenerbahçe’de Sörloth transferinin sonuçlanmaması halinde devreye girecek alternatif isim de belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, Napoli’nin 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Romelu Lukaku’yu B planı olarak belirlediği öğrenildi. Lukaku’nun, teknik direktör Domenico Tedesco’nun eski öğrencisi olması ise bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.