Manisa’nın Soma ilçesinde kısa süre önce çıkan orman yangınının ardından, bölgede yaşayan bir grup çocuk anlamlı bir girişimde bulundu. Yangından büyük üzüntü duyan çocuklar, yangınları tetikleyen cam şişe ve atıkları toplayarak hem doğaya sahip çıktı hem de bu davranışlarıyla tüm büyüklere örnek teşkil etti.

Yangının Yaralarını Çocuklar Sardı

Berat Gültepe, Mert Gidici, Ertuğrul Gidici ve Ahmet Talha Kahraman isimli çocuklar, yangın çıkan ormanlık alanın çevresinde başlattıkları temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ellerine çöp poşetleri ve eldivenler alarak doğaya atılan cam şişeleri ve diğer çöpleri toplayan çocuklar, özellikle cam şişelerin güneş ışığını odaklayarak yangınları tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Çocuklardan Anlamlı Mesaj: "Lütfen Çöplerinizi Yere Atmayın"

Temizlik sırasında yaşadıkları duyguları anlatan çocuklar, tüm topluma çağrıda bulundu. Mahalle sakini Berat Gültepe, "Yangından aşırı derecede etkilendiğimiz için mahallemizde böyle bir çalışma düzenledik. Bir katkımız olsun istedik. Büyüklerden de bir isteğimiz var: Çevreyi temiz tutsunlar. Pikniklere veya baraja gittiklerinde etrafa pislik bırakmasınlar" dedi.

Ahmet Talha Kahraman ise, yangının hayvanlar üzerindeki etkisine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Yangından hayvanlar çok etkilendi. Biz de arkadaşlarımla ne yapalım diye düşündük ve yangını en çok tetikleyen çöpleri toplamaya karar verdik. Eldivenlerimizle ve çöp poşetlerimizle yerdeki camları, şişeleri, poşetleri topladık. Büyüklerden ricamız, lütfen baraja veya pikniğe gittiklerinde çöplerini yere atmasınlar. Günlük hayatta doğamızı kirletmesinler."