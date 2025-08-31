Eğitimde yaklaşık 3 ay süren yaz tatili, Manisa’da sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında, Manisa'daki öğretmenler mesleki çalışmalarına 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okullar ise tüm öğrencilere kapılarını 8 Eylül tarihinde açacak.

Öğretmenler Mesleki Çalışmaya, Öğrenciler Uyum Eğitimine Başlayacak

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenler 1 Eylül'den itibaren mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara katılacak. Aynı tarihte, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri de okula uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine başlayacak. Ayrıca ortaokul 5. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için de rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Manisa'da 271 Binden Fazla Öğrenci İçin Zil Çalacak

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, yeni döneme güçlü bir hazırlıkla girdiklerini belirtti. Uğurelli, kentteki eğitim altyapısını şu sözlerle aktardı: "Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 1.143 okul ve kurumumuz, 11 bin 653 sınıfımız, 19 bin 953 öğretmenimiz ve 271 bin 21 öğrencimizle 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığımızın vizyonuyla şekillenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında kapılarını açıyor."