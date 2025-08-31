Eğitimde yaklaşık 3 ay süren yaz tatili, Manisa’da sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında, Manisa'daki öğretmenler mesleki çalışmalarına 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okullar ise tüm öğrencilere kapılarını 8 Eylül tarihinde açacak.

Öğretmenler Mesleki Çalışmaya, Öğrenciler Uyum Eğitimine Başlayacak

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenler 1 Eylül'den itibaren mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara katılacak. Aynı tarihte, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri de okula uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine başlayacak. Ayrıca ortaokul 5. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için de rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Okul-23

Manisa'da 271 Binden Fazla Öğrenci İçin Zil Çalacak

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, yeni döneme güçlü bir hazırlıkla girdiklerini belirtti. Uğurelli, kentteki eğitim altyapısını şu sözlerle aktardı: "Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 1.143 okul ve kurumumuz, 11 bin 653 sınıfımız, 19 bin 953 öğretmenimiz ve 271 bin 21 öğrencimizle 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığımızın vizyonuyla şekillenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında kapılarını açıyor."

