Manisa’nın Demirci ilçesinde SOLOTÜRK uçuş ekibi, Demirci Kurtuluş Festivali öncesi Belediye Başkanı Erkan Kara’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Birinci Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, İkinci Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Şükrü Alper Şen ve Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı yer aldı.

Başkan Kara, SOLOTÜRK’ün Türk milletinin gücünü ve kudretini simgeleyen bir ekip olduğunu belirterek, ilçede yapılacak gösteriye tüm vatandaşları davet etti.

YKS’de başarı gösteren öğrenciler tebrik edildi

SOLOTÜRK pilotları, YKS 2025’te büyük başarı elde eden öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden pilotlar, tecrübelerini paylaşarak SOLOTÜRK’ün çalışmalarını anlattı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Erhan Aydemir, öğrencilerle yaptıkları sohbetlerde kariyer tavsiyelerinde bulunurken, gençlere motivasyon mesajları verdi.

Gösteri hazırlıkları sürüyor

Başkan Erkan Kara, SOLOTÜRK’ün 24 Ağustos’ta alan keşif ve prova uçuşlarını tamamladığını hatırlatarak, festival kapsamında 27 Ağustos’ta saat 18.30’da Eğitim Fakültesi arkasındaki suni çim sahada “Demirci Akıncılarını Selamlama” uçuşunu gerçekleştireceklerini açıkladı.