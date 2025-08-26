Manisa’nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Okçular Sokak’ta bugün saat 13.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının, mutfakta bulunan buzdolabının elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olayda evde maddi hasar oluştu.

2 muhabbet kuşu dumandan etkilendi

Yangın sırasında evde bulunan 2 muhabbet kuşu dumandan etkilenerek telef oldu. Yetkililer, yangınla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.