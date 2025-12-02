Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan ve kentin önemli tarihi değerleri arasında gösterilen Hacı Ziya Bey Camii’nde dış aydınlatma çalışması tamamlandı. Yapılan uygulamayla caminin gece silüeti daha belirgin hale getirildi.

Aydınlatma çalışması tamamlandı

Cami İmam Hatibi Yusuf Ertürk’ün girişimleriyle, Söke İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen dış aydınlatma çalışması hizmete sunuldu. Yeni Camii Mahallesi Şadırvan Sokak’ta bulunan camide yapılan uygulama, yapının özgün mimarisini ön plana çıkardı.

1894 yapımı tarihi eser

Söke eşrafından Hacı Ziya Bey tarafından 1894 yılında yaptırılan cami, mimari özellikleri ve iç mekândaki dekoratif işlemeleriyle biliniyor. Aydınlatma sistemiyle birlikte caminin özellikle gece saatlerinde estetik görünümünün güçlendirilmesi hedeflendi.

Tarihi mirasa estetik dokunuş

Söke İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Hacı Ziya Bey Camii’nde tamamlanan dış aydınlatma çalışmasının da bu kapsamda hayata geçirildiği belirtilerek, emeği geçenlere teşekkür edildi.