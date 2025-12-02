Germencik Belediyesi, enerji maliyetlerini azaltacak çevreci bir adım attı. Belediye tarafından hayata geçirilen 400 kW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesi tamamlandı. Belediye Başkanı Burak Zencirci, projenin devreye girmesiyle birlikte belediyenin enerji giderlerinin tamamen ortadan kalkacağını ve yıllık yaklaşık 3 milyon TL tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Son imza bekleniyor

Başkan Zencirci, GES’in aktif hale gelmesi için tek eksik imzanın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilecek uygunluk onayı olduğunu belirtti. Zencirci, “Bu onay alındığında santral hemen faaliyete geçecek ve belediyemize enerji tasarrufu sağlarken, ilçemizin çevresine de yüksek verimle katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

Çevreci yatırım, Germencik’in vizyonuna katkı sağlayacak

Güneş enerjisi projesinin Germencik’in sürdürülebilirlik ve üretkenlik hedeflerine önemli katkı sunacağını vurgulayan Başkan Zencirci, ilçeyi gelişen, üretken ve örnek gösterilen bir yerleşim birimi haline getirme çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

Zencirci açıklamasında, “400 kW’lık Güneş Enerji Santrali projemizi tamamlamış bulunuyoruz.

Bu çevreci ve akılcı yatırım, belediyemizin enerji harcamalarını sıfırlayarak, yıllık 3 milyon TL’lik kaynağı doğrudan belediye bütçesine kazandıracak. Germencik’i vizyonu ve üretken kimliği ile örnek bir ilçe haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.