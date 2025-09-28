TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Söke 1970, İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan maçta İzmir Çoruhlu FK’yı 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Namağlup serisini sürdüren Aydın temsilcisi, 8 puana ulaşarak zirve yarışında iddialı bir konuma geldi.

Namağlup serisini 4 maça çıkardı

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nın bakıma alınması nedeniyle karşılaşmayı İzmir Atatürk Stadı’nda oynayan Söke 1970, rakibini 1-0’la geçti. Ligin ilk iki haftasında Balıkesirspor’la 1-1, Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalan ekip, sonrasında Eskişehir Anadoluspor’u 3-0, İzmir Çoruhlu FK’yı ise 1-0 mağlup ederek puanını 8’e yükseltti. İlk hafta Balıkesirspor karşısında gol yiyen Söke ekibi, son üç maçta kalesini gole kapattı.

Anıl Can: “Üst sıralara talibiz”

Söke 1970 Teknik Direktörü Anıl Can, galibiyetin ardından oyuncularını kutladı. Can, “Bu sonuçla birlikte oyuncularım üst sıralara talip olduklarını gösterdiler. Namağlup şekilde yolumuza devam ediyoruz ve şu an 2 puan ortalamasını yakalamış durumdayız. Rakibimizin gol atamadığı ilk maç oldu, bu da disiplinli savunmamızın göstergesi” diye konuştu.

Planlı bir organizasyon gol getirdi

Karşılaşmadaki tek golün özel bir organizasyon sonucu geldiğini belirten Anıl Can, “Normalde dışa kavisli kullandığımız köşe vuruşlarını, rakibimizin zaaflarını göz önünde bulundurarak bu kez içe kavisli denedik. Planladığımız gibi golümüzü bu şekilde bulduk. Oyuncularıma hem saha içinde hem saha dışında gösterdikleri karakter için teşekkür ediyorum. Bizi yine yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca minnettarım” ifadelerini kullandı.